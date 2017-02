Auto gaat volledig in vlammen op in Oss

OSS - Een auto brandde vrijdagnacht volledig uit aan de Angeleweg in Oss. De politie meldt dat het mogelijk gaat om brandstichting.

Buurtbewoners meldden dat ze twee personen bij de auto zagen lopen. Even later stond het voertuig in brand. De brandweer kon de auto niet meer redden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.