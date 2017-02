Auto door brand verwoest aan de Kalbergseweg in Oosterhout

OOSTERHOUT - Op een zandpad in de omgeving van de Kalbergseweg in Oosterhout is vrijdagnacht een auto volledig uitgebrand.

De Teteringse brandweer heeft de brand geblust. Agenten zochten in de omgeving nog naar de bestuurder van de auto, maar hebben niemand gevonden.



De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en wie de eigenaar is van de auto.