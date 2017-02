'Een mirakel', muntenschat ontdekt in schip werf Asto Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Tijdens een spoedreparatie aan de romp van motorschip Eben Haëzer hebben medewerkers van scheepswerf Asto in Raamsdonksveer een oude muntenschat ontdekt. De munten zaten in een kist in een geheime tussenruimte achter in de romp.

Directeur Karst van der Wiel van Asto heeft in nauw overleg met de eigenaar van de Eben Haëzer de vondst overgedragen aan een muntexpert. "Die gaat uitgebreid onderzoek doen naar de historie van de schat en de waarde van de munten."



Stomme verbazing

Volgens Asto ontdekten medewerkers de kist met munten 'tot hun stomme verbazing'. "Dit is een mirakel in de geschiedenis van Asto en een zeldzame vondst in de maritieme wereld",’ vertelt commercieel directeur Van der Wiel. Toen hij hoorde van de ontdekking, wilde hij de kist gelijk met eigen ogen zien.



In de kist zat zeer divers muntgeld uit alle delen van de wereld. Onder meer een aantal opvallende exemplaren. "Ik zag in elk geval een aantal munten uit voormalig Nederlands Indië", vertelt René Elbers. Hij is voorman dok en draaierij bij Asto. Hij is beduusd van de ontdekking. "Wie verstopt nu zoiets op een schip?"