Bizar dodelijk ongeluk, drie vrouwen uit Den Bosch aangehouden

NIEUWEGEIN - Drie vrouwen (16, 19 en 21 jaar) uit Den Bosch zijn vrijdagnacht aangehouden nadat ze met hun auto betrokken waren bij een ongeluk in Nieuwegein. Bij het ongeluk op de Utrechtsestraatweg kwam een 23-jarige man uit Utrecht om het leven.

De auto waarin de drie vrouwen zaten botste na een bocht tegen drie geparkeerde auto’s. Wie de auto bestuurde is onbekend. De politie sluit niet uit dat er nog meer personen in de auto zaten.



Onder de auto

Het slachtoffer is onder een van de geparkeerde auto’s terechtgekomen. Of de man uit de rijdende auto is geslingerd of op de weg liep, is volgens de politie niet duidelijk.



De politie is nog wel op zoek naar de eigenaar van de auto. Het gaat volgens de politie om een 21-jarige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij droeg groene en zwarte kleding. Verder heeft hij een opgeschoren kapsel.