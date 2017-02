Mohamed uit Syríë zocht hulp om Nederlands te leren, nu mag hij mee naar PSV

EINDHOVEN - Mohamed woont sinds kort in Eindhoven met zijn vrouw Jian. Ze zijn gevlucht uit Aleppo, een stad die compleet is verwoest door de Syrische burgeroorlog. Mohamed en Jian doen er alles aan om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Daarom deed Mohamed een oproep op een Eindhovense facebookgroep.

Hij vertelt in de oproep dat hij de Nederlandse taal aan het leren is, en graag met mensen de taal wil spreken. Hij en zijn vrouw willen onder het genot van een kopje koffie mensen zo hun spreekvaardigheid ontwikkelen.



Enthousiast

Tientallen mensen hebben enthousiast gereageerd op de oproep. En niet alleen om koffie met ze te drinken. Naast de nodige taalcursussen, kregen ze ook hulp aangeboden voor hun administratie, een uitnodiging voor een pooltoernooitje en vroeg iemand of ze mee wilden naar PSV.