Ook tweede inzittende van auto overleden na ernstig ongeluk Someren

SOMEREN - Ook het tweede slachtoffer van het ernstige ongeluk donderdagnacht in Someren is overleden. Het gaat om de 31-jarige Maikel van der Zanden uit Lierop. De man is vrijdagavond in het ziekenhuis aan zijn verwoningen overleden. Dat heeft de politie zaterdag bevestigd.

Het eerste slachtoffer, de 31-jarige Riny Verstappen uit Lierop, overleed kort na het ongeluk. Het tweetal reed samen in een bestelwagen over de Slievenstraat in Someren en raakte van de weg. Daarbij botsten ze tegen een boom.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de 31-jarige bijrijder overleed in de ambulance aan zijn verwondingen. De bestuurder werd zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.