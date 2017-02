Fataal ongeluk vrienden Maikel en Riny dompelt Lierop in diepe rouw

LIEROP - Maikel van der Zanden en Riny Verstappen uit Lierop kwamen om het leven bij een verkeersongeluk in Someren. De impact van het ongeluk is groot. Iedereen kent elkaar in het ruim tweeduizend inwoners tellende Lierop.

“Het is verschrikkelijk”, zegt een inwoonster van Lierop. Een man vult zijn dorpsgenoot aan. “Het hele dorp kent deze twee gasten. Het is onvoorstelbaar. Je hoort dagelijks over verkeersongelukken, maar nu komt het dichtbij.” Ook bij de bakkerij is het ongeluk nog het nieuws van de dag. “Iedereen leeft mee. Het is een groot gemis”, vertelde de eigenaresse.



Beide vrienden reden donderdagnacht even na één uur over de Slievenstraat van Someren naar Lierop. Kort daarvoor hadden ze nog een café in Someren bezocht. Onderweg ging het door onbekende oorzaak mis. Hun auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Verstappen overleed kort na het ongeluk. In de loop van zaterdag is ook Van der Zanden aan zijn verwondingen overleden.



Motorcross

Maikel van der Zanden en Riny Verstappen waren bekenden in het dorp. Beide mannen waren 31 jaar, werkten in de autobranche en hadden een grote gezamenlijke interesse in motorcross. Beide mannen maakten zich sterk voor het behoud van het motorcrosscircuit in Lierop.



Het garagebedrijf Verstappen - van de broer van Riny - is ook buiten Lierop bekend vanwege de opvallende auto’s en objecten die het bedrijf regelmatig in een weiland naast de A67 plaatste. In 2013 plaatste het bedrijf nog een te koop staande Amerikaanse raketwerper in het weiland.



Twee jonge kinderen

Winny, de vrouw van Riny Verstappen, plaatste op Facebook een mooi eerbetoon aan haar man. Ongeveer vijfhonderd mensen lieten al een steunbetuiging achter. Verstappen laat een vrouw en twee jonge kinderen na.