Buurtschappen Zundert weten nu al wat ze gaan bouwen voor het Bloemencorso 2017 [VIDEO]

ZUNDERT - Driekwart van de buurtschappen die in Zundert meedoen aan het Bloemencorso weten al wat ze gaan bouwen voor het corso in Zundert. De afgelopen weken hebben de buurtschappen bekend gemaakt met welke ontwerpers ze in zee gaan en wat ze gaan maken. Het grootste verschil met het corso van vorig jaar is dat er minder wagens met dieren meerijden, maar meer wagens die raakvlakken hebben met de internationale vluchtelingencrisis en het milieu.

Het buurtschap Helpt Elkander grijpt de vluchtelingencrisis aan om met het thema 'Aangeslagen' te komen. De wagen die 'Aangeslagen' straks gaat verbeelden bestaat uit vier enorme hoofden van mensen die op de vlucht zijn. Het zijn de getekende hoofden van diegenen die we dagelijks in de journaals voorbij zien komen.



Leefomgeving

Verjaagd van Laarheide brengt straks in beeld hoe een op een gorilla lijkend wezen letterlijk verjaagd wordt uit zijn leefomgeving. In die hoek zoekt ook buurtschap Wernhout het. Het buurtschap gaat een enorme (roof)vogel bouwen die deels wordt gemaakt uit gerecycled materiaal. Veldstraat gaat oud oorlogsmaterieel zoals helikopters, tanks en pantserwagens tot één wagen transformeren en plakt daar de toepasselijke titel TROEP op.



Traditionelere ontwerpen zijn er ook. Klein Zundertse Heikant bouwt een monster dat als rijdend spookhuis in september door de straten van Zundert zal trekken. Opvallend is dat twee buurtschappen afzonderlijk van elkaar hebben besloten iets met servieswerk te gaan doen. Poteind komt met een wagen vol met boerenbond-servies en De Lent komt met een variant op het bekende Delfts blauw dat Zunderts blauw gaat heten.



In juni volgt de officiële presentatie van de buurtschappen.