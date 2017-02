Mathieu van der Poel verslaat concurrent Wout van Aert, Maud Kaptheijns wint

LILLE - Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag de Krawatencross gewonnen. Na een spectaculaire slotronde versloeg hij wereldkampioen Wout van Aert. Maud Kaptheijns won bij de vrouwen.

Van Aert reed Van der Poel in de laatste ronde in Lille bijna in de hekken. Dat gebeurde nadat Van Aert zelf al bijna onderuit ging. Door de goede stuurmanskunsten van de twee kemphanen bleven ze allebei op de been.



Niet veel later moest Van Aert wel even van de fiets, nadat hij een bocht niet goed in wist te schatten. Hij verloor vijf seconden en daar won Van der Poel de koers. Van Kessel eindigde als zesde in Lille. David van der Poel werd tiende in de woonplaats van Van Aert.Bij de vrouwen was er ook spektakel in het slot van de wedstrijd. Sophie de Boer was op weg naar de zege, maar ging onderuit. In haar val nam ze onder meer Kaptheijns mee. Wereldkampioene Sanne Cant ontsprong de dans, maar wist geen groot gat te slaan. Met drie gingen de vrouwen de laatste 250 meter in. In de sprint was Kaptheijns de sterkste.