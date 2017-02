Kozakken Boys slaat in slotfase toe tegen Jong Sparta Rotterdam

ROTTERDAM - Kozakken Boys heeft de weg omhoog weer gevonden in de tweede klasse. Na een mindere fase boekte de ploeg uit Werkendam zaterdagmiddag de tweede zege op rij. Op bezoek bij Jong Sparta Rotterdam werd er door een late treffer met 1-2 gewonnen.

Deroy Duarte scoorde na vijf minuten de openingstreffer op Het Kasteel. Kozakken Boys was tien minuten voor rust dicht bij de gelijkmaker, paal en lat stonden de 1-1 in de weg. Vier minuten voor rust was het alsnog raak, Raily Ignacio was de doelpuntenmaker.



De winnende treffer viel enkele minuten voor het laatste fluitsignaal. Everton Pires Tavaress was de maker van het bijzondere doelpunt. Zijn inzet ging via de paal en de rug van Jong Sparta-goalie Bryan Janssen in het doel.



Kozakken Boys staat na de zege vierde in de tweede divisie, met twaalf punten minder dan koploper Jong AZ. De ploeg uit Alkmaar heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld. Nummer zes AFC heeft twee punten minder, maar die club heeft vier duels minder afgewerkt.