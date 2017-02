Weer een nederlaag voor Michael van Gerwen, Steve Beaton te sterk

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft zaterdag weer een wedstrijd verloren. Tijdens de UK Open Qualifier was Steve Beaton met 6-2 te sterk in de vierde ronde.

Van Gerwen was in de eerste ronde vrij. In de tweede ronde was hij met 6-3 te sterk voor Nathan Derry, in de derde ronde won hij met dezelfde cijfers van Kevin Thomas. In de vierde ronde was hij niet opgewassen tegen Beaton: 6-2.



Vrijdag verloor Van Gerwen van de nummer 126 van de wereld. Beaton staat 27ste op de wereldranglijst. Voor de topdarter uit Vlijmen, die na de wereldtitel ook The Masters op zijn naam schreef, is het de derde dag op rij waarin hij een wedstrijd niet weet te winnen. Donderdagavond kwam hij bij de start van de Premier League Darts niet verder dan een gelijkspel tegen Gary Anderson