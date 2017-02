Buurtbewoners Maaspoort Den Bosch gaan zelf de lucht onderzoeken die zij dagelijks inademen

DEN BOSCH - Buurtbewoners van de Bossche wijk Maaspoort gaan zelf onderzoeken hoe schoon of juist hoe vies de lucht is die ze dagelijks inademen. De wijk ligt aan de snelwegen A2 én A59. Omdat er dagelijks zoveel verkeer langs hun wijk voorbij raast, willen ze de luchtkwaliteit nu zelf gaan meten.

Dergelijke metingen zijn heel normaal in Nederland. De luchtkwaliteit wordt ook op meerdere plekken gemeten. Maar natuurlijk niet in elke wijk of straat.



Meetkastjes

Initiatiefnemer Martijn Quaedvlieg hing zaterdagmiddag de eerste van vijf meetkastjes op. Die vertellen uiteindelijk meer over de hoeveelheid fijnstof in de lucht. "Het is de bedoeling dat de kastjes rouleren in de buurt", vertelt Quaedvlieg. "Zo krijgen we een goed beeld van de luchtkwaliteit in de verschillende straten."



De meetkastjes zijn betaald met subsidie. Maar ook enkele enthousiaste wijkbewoners hebben een financiële bijdrage geleverd. De resultaten van de meetkastjes zijn via de mobiele telefoon of de computer in te zien.



Piek

"Zo zie je dat er soms een enorme piek zit", verwijst Quaedvlieg naar de tijden rondom de ochtendspits. "Maar je ziet ook duidelijk dat de lucht schoner wordt, bijvoorbeeld als de wind van richting verandert."



De resulaten van het eigen onderzoek worden in juni bekend gemaakt.