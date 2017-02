Volg hier LIVE de wedstrijd van PSV tegen AZ

ALKMAAR - PSV speelt zaterdagavond in de eredivisie tegen AZ. De ploeg van trainer Phillip Cocu weet wat het moet doen. net als de voorgaande weken is winst noodzakelijk om enigszins druk te zetten op concurrenten Feyenoord en Ajax. Tussenstand: 1-2.

Jetro Willems is voorlopig de man van de wedstrijd in Alkmaar. Binnen een kwartier spelen heeft de linksback twee doelpunten op zijn naam staan. Na twaalf minuten spelen is het Willems die na een prachtige actie de 0-1 scoort. De linksback kapt en draait in het strafschopgebied van AZ. Hij stuurt twee AZ-verdedigers het bos in en laat Krul vervolgens kansloos.



Enkele minuten later scoort de vleugelverdediger met rechts. Na een snelle vrije trap van Davy Pröpper is het Willems die zijn tweede doelpunt scoort. Een minuut na de tweede treffer doet AZ al iets terug. Fred Friday klopt Jeroen Zoet.



Bij PSV keert Hector Moreno terug in het elftal, Niclas Isimat-Mirin zit daardoor weer op de bank. De Eindhovenaren moeten zien te scoren bij Tim Krul, die tegen PSV zijn debuut in de eredivisie maakt.PSV staat na twintig wedstrijden met 43 punten derde in de eredivisie. Koploper Feyenoord heeft acht punten meer. Nummer twee Ajax heeft drie punten meer dan PSV. De Rotterdammers spelen zondag tegen FC Twente, Ajax gaat op bezoek bij Roda JC.