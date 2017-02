Volg hier LIVE de wedstrijd van Willem II tegen Heracles Almelo

TILBURG - Willem II speelt zaterdagavond tegen Heracles Almelo. Trainer Erwin van de Looi begint met nieuweling Obbi Oulare in de basis, hij vormt samen met Fran Sol de voorhoede. Tussenstand: 1-0.

Oulare tikt de bal na ruim twintig minuten spelen voorbij doelman Bram Castro, die de aanvaller vervolgens naar de grond werkt. De doelman van Heracles Almelo krijgt rood en Willem II een strafschop. Sol neemt zijn verantwoordelijkheid en schiet de bal voorbij Renze Fij, die in het veld is gekomen voor Lerin Duarte: 1-0.



Na een half uur spelen is Thom Haye dicht bij een tweede Willem II-treffer. Zijn schot vliegt maar net over het Heracles-doel.Door de basisplaats van Oulare verdwijnt Erik Falkenburg naar de bank. Ook Jordy Croux is zijn basisplaats kwijt, voor hem de in plaats speelt Thom Haye.Willem II en Heracles Almelo zijn momenteel directe concurrenten. De Tilburgse club staat elfde, Heracles Almelo staat een plaats lager. Het verschil tussen de twee ploegen is een punt.