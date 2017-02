Inbraak bij carnavalsvereniging BC Duimelotjes; 3000 euro aan gereedschap weg

OUDENBOSCH - Alweer is een carnavalsvereniging slachtoffer van een inbraak. Vorige week was het in Huijbergen, zaterdag bij BC Duimelotjes in Oudenbosch. Nog geen drie weken voordat ze met hun wagen de straat op gaan, wordt er ineens duizenden euro’s aan gereedschap gestolen. Voorzitter Anton van de Lindeloof trof het zaterdagochtend aan op zijn werkplaats.

“Ze hadden de ingang geforceerd en volgens mij hebben ze de tijd genomen om door onze spullen te zoeken”, aldus Anton. “En nog steeds ontdekken we dat ze nog meer spullen hebben meegenomen dan we aanvankelijk dachten.”



Tegen de 3000 euro aan spullen is er meegenomen. “Denk aan een laskar, schakelkasten, boormachines, slijptollen en ander gereedschap dat we over een periode van 25 jaar bij elkaar hebben verzameld,” vertelt Anton geëmotioneerd. “Nu zijn we afhankelijk van de goodwill van de mensen die ons willen helpen.”



Om de deadline van carnaval te halen, moeten ze hard doorwerken. “Gelukkig voor ons helpen de carnavalsverenigingen ons met hun spullen,” aldus de voorzitter. “Het is nog even duimen voor de Duimelotjes, maar ons krijgen ze niet klein.”