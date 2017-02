Martien Berends (71) uit Cuijk vermist, vertrokken met Ford Fusion

CUIJK - De politie is op zoek naar de 71-jarige Martien Berends uit Cuijk. De man is sinds donderdag 2 februari vermist.

Hij is rond tien uur 's avonds voor het laatst gezien bij de kantelen in Cuijk. Hij is vertrokken in een Ford Fusion met het kenteken 21-NR-JD.



Martien is 1,75 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft blauwe ogen en draagt een bril. Verder valt op dat hij twee deuken aan de zijkant van zijn voorhoofd heeft vanwege een hoofdbrace.