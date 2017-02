Drie vrouwen uit Den Bosch vrijgelaten na dodelijk ongeluk

NIEUWEGEIN - De drie vrouwen (16, 19 en 21 jaar) uit Den Bosch die waren aangehouden vanwege een fataal ongeluk in Nieuwegein, zijn zaterdagavond weer vrijgelaten. De politie laat weten dat de vrouwen zijn verhoord en dat hun rol bij het ongeluk wordt onderzocht. Een 23-jarige man uit Utrecht kwam hierbij om het leven.

De auto waar de drie vrouwen in zaten, botste tegen drie geparkeerde auto's. Het slachtoffer lag vervolgens onder één van die geparkeerde auto's. "We hebben niet helder wie er allemaal in de auto zaten. We vermoeden dat deze drie dames niet de enige waren", zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.



"Het is dus mogelijk dat er iemand is weggelopen vlak na het ongeluk. Dat onderzoeken we nu", zegt ze. "We hebben nog veel vraagtekens bij dit incident. Er zijn nog veel puzzelstukjes die niet op z'n plek liggen."



Spreken met eigenaar auto

Vlak na het ongeluk deed de politie via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de eigenaar van de auto. Het is niet bekend of hij ook in de auto zat tijdens het ongeluk. "Wij willen graag met hem spreken", zegt de politiewoordvoerder.