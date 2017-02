Drie Brabantse fotografen winnen Zilveren Camera

BREDA - De drie Brabantse fotografen Mike Roelofs, Ramon Mangold en Joris Knapen hebben gewonnen bij de Zilveren Camera. Dat is een belangrijke prijs voor fotografen die vrijdagavond werd uitgereikt in Hilversum.

Mike Roelofs uit Eindhoven won in de categorie personen in het nieuws met een enkele foto. Hij maakte een foto van een imam voor de Volkskrant. De foto was bedoeld voor een artikel over de vraag wat er met je gebeurd als je een zelfmoordaanslag pleegt. Die vraag werd aan een aantal geestelijken voorgelegd.



Anoniem

“De imam wilde niet herkenbaar in beeld. Maar ik wilde dat de foto er toch natuurlijk uit zou zien. En niet dat hij met zijn hoofd achter een boek of iets dergelijks zou zitten,” aldus Roelofs. Hij won in 2008 ook al een Zilveren Camera, toen in de categorie serie portretten.



Ramon Mangold uit Breda was genomineerd in de categorie personen in het nieuws met een serie. Hij was zelfs met twee series genomineerd. Een over over de nieuwe bisschop van Den Bosch Gerard de Korte. Hij legde hem op verschillende momenten vast, zelfs tijdens zijn ontmoeting met de paus. De andere serie ging over het zieke kindje Tijn, dat tijdens Serious Request 2,5 miljoen euro ophaalde met zijn nagellak-actie.



Verhaal

"Ik zoek naar een combinatie tussen inhoud en vorm. Maar ik zoek wel naar een foto die het verhaal vertelt", aldus Mangold. "Je moet ook kunnen zien wat ik nu eigenlijk duidelijk wilde maken met de foto.” Uiteindelijk won Mangold met zijn serie over bisschop Gerard de Korte.



Vliegende wielrenner

Joris Knapen uit Chaam won de Zilveren Camera in de categorie Sport Enkel Beeld. Hij maakte een spectaculaire foto van de Franse wielrenner Julian Alaphilippe die tijdens de Tour de France door de lucht vloog, vlak bij een rots en kort voor hij hard op de grond terecht zou komen.



Ook Rob Engelaar uit Geldrop was genomineerd, hij greep naast de prijzen.