Luuk de Jong blij met treffer tegen AZ: 'Maar het belangrijkste is dat we winnen'

ALKMAAR - De PSV-spelers kunnen na de 2-4 zege op bezoek bij AZ zondag op het gemak kijken of de concurrentie punten laat liggen. Daarna gaat de focus weer op de volgende wedstrijd. Het is niet belangrijk wie er dan de doelpunten maakt, het gaat Luuk de Jong en Jetro Willems alleen om de winst.

"Het is zeker zonde dat we in de eerste seizoenshelft redelijk wat punten hebben laten liggen", zei De Jong na afloop van de zege in Alkmaar tegenover Omroep Brabant. "Maar twee seizoenshelft zijn nooit hetzelfde. Nu hebben we een goede reeks. Hopelijk kunnen we dat vasthouden en gaan concurrenten de fout in." Zondag speelt Ajax tegen Roda JC en neemt Feyenoord het op tegen FC Twente. "Daar ga ik eens goed voor zitten."



Jetro Willems, maker van de 0-1 en 0-2, weet dat PSV vooral naar zichzelf moet kijken. "Ik denk dat er dit seizoen meerdere clubs zijn die voor de titel spelen. Maar nu zijn wij het die er alles aan moeten doen om alles te winnen."



Doelpuntenmaker

De Jong maakte de vierde PSV-treffer van de avond, zo kwam hij weer op het scorebord. "Dat is altijd fijn, dat zal ik niet ontkennen. Maar voor mij gaat het maar om één ding. De reeks van winnen vast houden. Als ik niet meer scoor en we worden kampioen, dan teken ik daar voor."



Willems nam zaterdagavond even de rol van doelpuntenmaker op zich. "Vandaag ben ik het, volgende week is het iemand anders. Het is vooral belangrijk dat we de wedstrijd volwassen uitspelen. Het maakt niet uit wie hem maakt, het gaat om de winst."