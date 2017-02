'Dit is om te schamen', Erwin van de Looi snapt niets van onnodige nederlaag

TILBURG - Willem II verloor zaterdagavond in eigen huis met 1-3 tegen tien man van Heracles. In vijf minuten tijd gaf de ploeg van Erwin van de Looi een voorsprong weg.

"Dit is echt om te schamen. We verdedigen apatisch. In zes minuten geven de wedstrijd weg, wat totaal onnodig is tegen tien man." Concludeerde Van de Looi na afloop helder. "Het is echt onbegrijpelijk. We verdedigden niet vooruit en zetten de tegenstander niet onder druk. Onbegrijpelijk voor mij."



Middenvelder Elmo Lieftink, inmiddels een vaste waarde in de ploeg, kreeg enkele kansen op een doelpunt. Hij kon de nederlaag maar nauwelijks bevatten . "Alles wat fout kon gaan, ging fout. Het is gewoon dramatisch, tegen tien man."De enige reden voor de dramatische tweede helft die Lieftink kon bedenken was toch onderschatting. "Misschien was het wel ons probleem dat we dachten: we zijn beter en spelen tegen tien man."Van de Looi startte met twee spitsen, Fran Sol en Obbi Oulare. Maar daar was de nederlaag niet aan te wijten zei de coach. "De nederlaag zat niet in het systeem. Aanvallend hebben we de eerste helft goed gespeld." Over zijn nieuwe spilts, Obbi Oulare, is de coach in zijn nopjes. "Met Oulare hebben we nu de spits die we graag wilden. Hij voegt iets toe wat we niet hebben. Dus dat is goed werk. "