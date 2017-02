Wie wint het Keiebijters Kletstoernooi? Dit zijn de finalisten!

HELMOND - Dirk Kouwenberg, Andy Marcelissen, Wichard de Benis & Erik Mulder zijn de finalisten van het Keiebijters Kletstoernooi 2017. Volgende week mogen zij strijden om de Zilveren Narrenkap. Twaalf kletsers deden mee aan de voorronde en zaterdagavond werd door de jury bekend gemaakt welke vier deelnemers kans maken op de titel.

De Astronaut stijgt naar grote hoogte

Dirk Kouwenberg uit Nuland kreeg de zaal plat met zijn verhaal over een gewonnen ruimtereis. Samen met zijn reisgenoten maakt hij de meest bizarre dingen mee. Het leverde een aantal keren de bekende kreet 'wat een spreker is die man' op.



Nieuwslezen voor gevorderden

De winnaar van 2016, Andy Marcelissen, keerde ook dit jaar terug in de ton. Als nieuwslezer bracht hij een spervuur aan grappen over het nieuws in binnen- en buitenland. De kletser uit Raamsdonksveer wist op een bijzonder knappe manier het publiek om zijn vinger te winden. Komende week mag hij zijn titel verdedigen.



Ook Wichard de Benis uit Best doet mee aan de finale. De tonprater gaf het publiek precies wat ze wilde. Een goedlopend verhaal over alle facetten van deze sport. Het leverde hem een aantal keren applaus en enthousiaste reacties op.De laatste naam is Erik Mulder uit Maarheeze. Zijn typetje, een opa die wel van een borreltje houdt, kreeg het publiek tot op het laatste moment aan het lachen. Wat gebeurt er allemaal in het bejaardenhuis? Hoe staat het met de activiteiten en de liefde? Op alle deze vragen kreeg Helmond op een totaal eigen wijze antwoord.Aanstaande zaterdag, 11 februari, staan deze vier namen in de finale van het Keiebijters Kletstoernooi. Deze is op 18 februari te zien op Omroep Brabant.