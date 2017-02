'Het is net een popster', drievoudig olympisch kampioen gaat na afscheidsshow met pensioen

DEN BOSCH - Drie gouden plakken behaalde hij op de Olympische Spelen. Maar na jaren topsport is het voorbij voor het paard Valegro (14). Zaterdagavond werd er met een grootse show afscheid genomen van de meervoudig olympisch kampioen tijdens de hengstenkeuring in Den Bosch.

Het paard kwam voor Engeland uit op de Olympische Spelen, maar is als veulen opgegroeid in de stal van Van Olst in Den Hout. Voor zijn afscheidsshow was Valegro speciaal uit Engeland overgevlogen voor een paar dagen. ''We hebben regelmatig contact met de eigenaren, we hielden al zijn prestaties op afstand bij'', vertelt Gert-Jan van Olst.



Tientallen paarden, acrobaten, slagwerkers en zelfs een zangeres werkten mee aan de 'pensioenshow'. Vooraf waren bij de Mierlose regisseur Anneke Schröder de zenuwen goed zichtbaar. ''Het is zo spannend allemaal. Dit paard heeft zo veel bereikt. Het is een echte topper. Dat hebben we vertaald naar een sprookje.''Voormalig eigenares Anne van Olst pinkte na afloop een traantje weg. ''Valegro en zijn vader Negro die nog bij ons op stal staat, betekenen zoveel voor mij. Het doet me echt wat dat Valegro nu stopt. Hij kon nog makkelijk langer door.''Haar man Gert-Jan kan er mee leven. ''We zijn ontzettend trots op wat hij allemaal bereikt heeft. Het is nu net een popster met dit afscheid.''Helemaal met pensioen gaat Valegro voorlopig nog niet. Ondanks dat hij nu vaker vrij in de wei rond mag huppelen, gaat de olympisch kampioen ook gebruikt worden voor clinics.