Auto slaat over de kop in Oisterwijk, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

OISTERWIJK - Op de Haarenseweg in Oisterwijk is zaterdagnacht rond twee uur een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist is met zijn auto naast de weg gekomen en schampte een boom. Daarna sloeg de auto over de kop.



De politie heeft een blaastest afgenomen van de bestuurder.