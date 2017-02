Daar kun je niet voor sukkelen! Voor een tientje onbeperkt met de (leut)bus met carnaval

DEN BOSCH - ‘Glaasje op laat je rijden’. Sjakie Schram zong het al in de jaren zestig van de vorige eeuw. De carnavalssingle van destijds is in ieder geval bij vervoersbedrijf Arriva blijven hangen.

Eind februari kunnen carnavalsvierders in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch namelijk voor een tientje onbeperkt en veilig naar een volgende kroeg of optocht reizen met de (leut)bus van Arriva. Ook ’s nachts. En zeg nou zelf: voor een tientje kun je toch niet sukkelen!



Meer weten over de (leut)bus en de dienstregeling van 24 tot en met 28 februari?