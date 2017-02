Geluk lacht Danny van Poppel toe in Australië, duiker vindt trouwring van zijn moeder terug

MELBOURNE - Australië is Danny van Poppel goedgezind. Woensdag boekte de wielrenner in de straten van Melbourne zijn eerste zege van het seizoen. En de dag daarna vond een duiker in de Corio Bay de trouwring van zijn moeder terug die hij verloor toen hij daar met zijn ploeggenoten een duik nam.

Van Poppel en zijn teamgenoten van Sky waren vóór de proloog van de Herald Sun Tour in Melbourne uitgenodigd voor een lunch op een luxe jacht. Het was erg warm en dus namen verschillende renners, onder wie kopman Chris Froome en Van Poppel een duik.



Toen de 23-jarige wielrenner uit Moergestel bovenkwam, merkte hij direct dat hij zijn ketting met daaraan de trouwring van zijn moeder kwijt was.



Van Poppel en zijn vader Jean-Paul, die ook in Australië is als ploegleider van Roompot-Nederlandse Loterij, gaven de hoop snel op dat de ring nog gevonden zou worden.“Ik zei tegen Danny, die vinden ze niet meer terug”, vertelt vader Jean-Paul in de Australische krant de Herald Sun . De race directeur besloot echter een duiker in te huren om de bodem van de baai af te speuren. En een dag later had de duiker beet. “Hij zag een vaag puntje goud in het water”, vertelt hij in de krant. En dat bleek de ring van de moeder van Danny.“De ring is speciaal voor me”, vertelt de wielrenner. Om er aan toe te voegen dat de zoektocht niet helemaal ongevaarlijk was. Twee weken geleden is er in de baai nog een haai gespot, zo hoorde de wielrenner pas nadat hij de ring terug had.Danny heeft de trouwring van zijn moeder sinds de scheiding van zijn ouders in 2000. De oudere broere van Danny, Boy, heeft de ring van zijn vader.In de derde etappe van de Herald Sun Tour kwam Van Poppel overigens ten val . Het was dus niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Van Poppel in Australië.