'Mooi dat PSV hieraan meewerkt', Harry van Raaij over 'geheimen' trainingscomplex De Herdgang

EINDHOVEN - De 'geheimen van De Herdgang' worden begin september geopenbaard. In een theatervoorstelling, die wordt geregisseerd door acteur Frank Lammers uit Mierlo. Met Erik van Muiswinkel in de rol van oud PSV-voorzitter Harry van Raaij. De voorstelling gaat naast Van Raaij ook over clubicoon Harrie van Kemenade, de inmiddels overleden uitbater van het trainingscomplex. "Van hem hoorde ik het een en ander."

"De Herdgang is het huis van PSV", benadrukt Van Raaij. "Met de Van Kemenades als huisgezin en de spelers daar omheen. Ik bracht regelmatig een bezoek aan de Herdgang en had een geweldig contact met Harrie van Kemenade. Ik vind het verschrikkelijk jammer dat hij dit niet meer kan meemaken, want dit had hij geweldig gevonden. Hij is jaren het middelpunt van De Herdgang geweest."



Speciaal gesprekje

"Dankzij de Van Kemenades - want ook de kinderen spelen hierbij een belangrijke rol - hebben al die geweldige spelers die wij op De Herdgang hebben mogen herbergen zich daar altijd thuisgevoeld. Dat is een geweldig compliment aan de familie Van Kemenade. Dit meen ik uit de grond van mijn hart.'"



Van Raaij kwam als voorzitter regelmatig langs op De Herdgang. "Om daar contact te hebben met de trainer, de spelers en automatisch - mede vanwege onze leeftijd - een speciaal gesprekje te hebben met Harrie. Dan hoorde je het een en ander. Dat was voor mij als voorzitter heel fijn. Daar heb ik veel mee kunnen doen."



Conflict

Bijvoorbeeld in 2002. Toen was er een conflict tussen trainer Eric Gerets en de spelersgroep. "Harrie was voor mij dan de objectieve waarnemer die mij daar iets over kon vertellen, over hoe zoiets doorwerkte in de groep. Dat was voor mij belangrijk om te weten. Met name in die periode was dit regelmatig aan de orde."



Toch ontspoorde het tussen Gerets en de spelersgroep. "Maar dat heeft heel lang geduurd, he?", benadrukt Van Raaij. "Dat ontsporen gebeurde al meer dan een halfjaar van tevoren."



Uitzonderlijk

Volgens theaterproducent Sander Eckhardt wordt 'De geheimen van De Herdgang' een spektakel dat nog lange tijd zal naleven in de harten van sport- en theaterliefhebbers. De liefde voor PSV en het voetbal staan in het stuk centraal. De sfeer op De Herdgang is volgens Eckhardt 'uitzonderlijk voor een topclub in Nederland en ver daarbuiten'.



De rol van Van Raaij wordt in het stuk toevertrouwd aan Erik van Muiswinkel. Die deed de oud-voorzitter jaren geleden ook al na in 'Studio Spaan'. "Die speelt dat geweldig", vindt Van Raaij. "We hebben in het verleden met veel genoegen naar hem gekeken. We hebben ook wel eens een voorstelling bezocht en elkaar gesproken. Daar is een heel goed contact uit ontstaan."



Van Raaij vindt het 'heel mooi' dat PSV aan dit soort initiatieven meewerkt. "Dit is nieuw en voor nieuwe uitdagingen moet je niet aan de kant gaan. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien."