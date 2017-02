Dode gevonden in de Maas bij Overasselt

OVERASSELT/GRAVE - In de Maas tussen Grave en het Gelderse Overasselt is zondagmiddag een dode gevonden. De politie onderzoekt de doodsoorzaak en de identiteit.

Op de melding kwamen verschillende hulpdiensten af, waaronder een ambulance de politie en Rijkswaterstaat. Ook de brandweer uit Cuijk is ter plaatse.



De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer de vermiste Martien Berends uit Cuijk is, maar kan dit nog niet officieel bevestigen. "De forensische recherche is ter plaatse om onderzoek te doen", laat een woordvoerster weten.