'Ik koos voor poule des doods. Nu blijk ik zelf moordenaar', Pleun in halve finale The Voice

LIESHOUT - "Ik koos met team Waylon voor de poule des doods. En uiteindelijk blijk ik zelf de moordenaar." Met deze woorden kijkt Pleun Bierbooms uit Lieshout terug op de liveshow van The Voice of Holland van vrijdag. De show waarin zij een monsterscore behaalde. Maar ook de show die voor haar teamgenoot Yerry het einde van de talentenjacht betekende.

Pleun is nu de laatste kandidaat uit het team van coach Waylon die nog in de race is. Dat haar coach zich nu helemaal op haar kan richten, ziet ze als een klein voordeel. Maar veel liever had Pleun haar teamgenoot er nog bij gehad in de halve finale komende vrijdag.



“Dat hij eruit ging, was wel even schrikken. Heel emotioneel ook”, geeft ze aan. “Je wordt in al die weken zo hecht met elkaar.”



'Lat erg hoog gelegd'

Zelf scoorde Pleun vrijdag een topscore. Aan de mooie cijfers van de jury is ze al ‘een beetje gewend’, zo geeft ze aan. Maar de 9,11 die ze gemiddeld kreeg van de thuisstemmers, verbaasde haar wel. “Ik heb de lat nu wel erg hoog gelegd”, zegt ze zondag terwijl ze thuis een beetje aan het relaxen is.



Met haar overwinning in de liveshow vrijdag plaatste Pleun zich dus voor de halve finale. En daarin gaat ze voor het eerst twee nummers zingen. Welke dit zijn weet ze al, maar ze moet ze nog even geheim houden. Maar dat het om twee optredens gaat, vindt ze wel ‘extra spannend’.Doel van Pleun is nu de finale halen. “Dan heb ik alles van begin tot eind meegemaakt”, vertelt ze. Om dit te bereiken is ze vooral met haar eigen optredens en prestaties bezig. “Zelf steeds hoger scoren, is mijn streven. En daarvoor moet ik vooral focussen op mezelf.” Als concurrenten ziet ze haar collega’s dan ook niet. “Zo kijk ik niet naar de anderen.”Zenuwachtig voor de optredens is Pleun nu trouwens veel minder dan bijvoorbeeld voor de eerste liveshow. “Het begint bijna normaal te worden”, zegt ze voorzichtig. “Ik zit de laatste weken helemaal in het ritme van repeteren en toewerken naar de liveshow op vrijdag. Bijna een routine.”Als favoriet wil ze zich ondanks de mooie resultaten van de laatste weken zeker niet bestempelen. “Natuurlijk doe ik mee om te winnen. Maar dat geldt voor iedereen. Mijn doel is nu vooral de finale halen. En daar ga ik alles voor doen.”