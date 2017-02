Automobilist in Nuenen zwaar in de fout, politie constateert zeven overtredingen

NUENEN - Een automobilist in Nuenen liep zondag zwaar tegen de lamp. Bij een controle constateerde de politie maar liefst zeven overtredingen. De man had geen rijbewijs, droeg geen gordel, was niet verzekerd, kon geen dentiteitsbewijs laten zien en ook geen APK. Daarbij was een koplamp van zijn auto kapot en deed de verlichting van zijn aanhanger het niet.

De automobilist in Nuenen was niet de enige die gecontroleerd werd zondag. In Nuenen en Son en Breugel hield de politie namelijk heel de dag verkeerscontroles. Zo zette de politie in Son en Breugel tot twee keer toe de achtervolging in.



Een man op een crossmotor ging er in het centrum vandoor toen de politie hem wilde controleren. En even daarna drukte een automobilist op bedrijventerrein Ekkersrijt het gaspedaal in om er vervolgens met hoge snelheid vandoor te gaan.



Achtervolging gestaakt

De automobilist kon door agenten op de motor worden achterhaald. Hij kreeg een proces verbaal voor zijn rijgedrag. De achtervolging op de man op de crossmotor werd door de politie gestaakt.



De politie deelde zowel in Nuenen als Son en Breugel diverse bekeuringen uit. Ook moesten meerdere automobilisten blazen.



Vijf keer te veel gedronken

Een beginnende bestuurder liep hierbij in Nuenen tegen de lamp terwijl hij op weg was naar een voetbalwedstrijd. Hij had ruim vijf keer meer alcohol gedronken dan toegestaan.



Zijn rijbewijs is ingenomen en tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt.