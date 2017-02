New Heroes Den Bosch onderuit tegen Zwolle: 'Het is een moeilijke periode'

DEN BOSCH - De basketballers van New Heroes Den Bosch hebben zondag verloren van Zwolle. De Bosschenaren gingen in eigen huis met 61-74 onderuit.

De thuisploeg stond na het eerste kwart nog met 22-16 voor, maar daarna kwam Zwolle sterk opzetten en maakte Den Bosch geen kans meer. JT Miller deed New Heroes pijn met 23 punten. Clayton Vette maakte er negentien.



"We zijn niet overlopen, maar het is wel een moeilijke periode voor ons", zei Kees Akerboom na afloop. "We proberen eruit te komen door hard te vechten. Dat hebben we laten zien vandaag."