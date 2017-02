Remco (21) en Ivy (20) willen de horecamarkt veroveren met mobiele zelfbedieningstap

BREDA - Is de rij bij de bar te lang, of sta je in een rookhok waar geen bar is? Dan heb je een natuurlijk een groot probleem, want je wil dat lekkere drinktempo niet verstoren. Remco Snoeren (21) uit Oosterhout en zijn studievriend Ivy Kithom (20) uit Dordrecht hebben de oplossing, de SimpleTap. Een mobiele bar die je zelf kunt bedienen met een handig afrekensysteem.

Het idee is simpel. Op een touchscreen toets je in hoeveel bier je wilt en je betaalt contactloos met je pinpas. Je hoeft er zelf alleen nog maar een glaasje onder te houden. “Het is niet moeilijk. Iedereen kan hier een lekker pilsje tappen”, aldus Remco.



School

Het idee komt voort uit een opdracht voor school. “In eerste instantie was het echt bedoeld voor in een rookhok, maar nu zijn we ons toch op de grotere evenementen gaan richten, dus zoals het klunen in Breda, carnaval of festivals. Dus eigenlijk gewoon wanneer er extra capaciteit nodig is”, aldus de jonge student.



De jongens testen het apparaat zondag in Breda voor de kroeg de Bruine Pij. De baas van de kroeg Egon van Gennip is niet bang dat het apparaat in de toekomst de barman weg gaat concurreren. “Nee hoor, je kan nooit een barman wegconcurreren. Die heb je altijd nodig. Het is een mooie aanvulling.”



Potten

Als Omroep Brabant komt kijken bij het apparaat is het nog wat rustig. Een paar mensen die even polshoogte komen nemen, geven aan net geld bij elkaar te hebben gelegd dus dan is pinnen geen optie meer.



Remco maakt zich niet druk: Als het straks druk is komen ze hier. En ze vinden het gewoon ook wel leuk, de funfactor is heel belangrijk.