Statenvragen over cocaïnesmokkel via Breda International Airport

SEPPE - ChristenUnie-SGP en de Partij voor de Dieren hebben het provinciebestuur vragen gesteld over de drugssmokkel via Breda International Airport die donderdag bekend werd. De partijen zijn 'geschrokken' dat er onopgemerkt twaalf kilo cocaïne aan boord van een vliegtuig in Bosschenhoofd kon komen.

De partijen willen weten of het provinciebestuur deze zorgen deelt. Ze zijn benieuwd of de organisatie van Breda International Airport 'toereikend is' om de veiligheid te garanderen en vraagt zich af of de taskforce eventueel een rol kan spelen in dit verhaal. "Wij willen voorkomen dat de infrastructuur van het vliegveld benut kan worden voor de in- en uitvoer van drugs."



Mensen die zich vreemd gedragen

De marechaussee vraagt omwonenden van kleine vliegvelden - zoals die van Bosschenhoofd en Budel - om een beetje op te letten of daar vreemde dingen gebeuren. De marechaussee wil zo meer zicht krijgen op wat er speelt op de vliegvelden.



"Mensen die zich vreemd gedragen - al dan niet op een merkwaardig tijdstip - voertuigen of spullen die wellicht anders dan anders zijn: de burger, die een beetje oplettend is, valt dit soort dingen ook op", meent de marechaussee.



ChristenUnie-SGP en de Partij voor de Dieren vragen van het provinciebestuur de garantie dat dit soort signalen correct worden afgehandeld.