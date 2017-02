Gladde palen en zweethandjes tijdens NK Paaldansen

DEN BOSCH - Meer dan veertig deelnemers deden mee aan het NK Paaldansen in Den Bosch. Zowel jong als oud hing zondag onder toeziend oog van een internationale jury in de palen. De allerbesten mogen later dit jaar naar het WK, dat ook in Den Bosch wordt gehouden.

Met sierlijke bewegingen klommen, vielen en draaiden de deelnemers rond. Op het ritme van de muziek werden alle spieren ingezet om een zo'n strak mogelijke oefening neer te zetten. Dat zorgde voor spanning. "Ik ben heel erg zenuwachtig. Voordat ik opga hoef je me niets te vragen, want dan ben ik niet aardig", zei Dineke Minten uit Lieshout, die eerder het Nederlands Kampioenschap voor studenten op haar naam schreef.



De toegestroomde bezoekers moesten wat geduld hebben, sommige deelnemers uit de voorrondes mochten hun act opnieuw laten zien. De palen waren te koud en te glad, waardoor sommigen wel heel snel van boven naar beneden gingen.Ook de jonge Janne Jacobs (9) kreeg klamme handjes voor het optreden. "Maar gelukkig zit er iets op de paal, zodat je blijft hangen", vertelt ze. Uiteindelijk werd ze - net als twee jaar geleden - tweede in de categorie Youth Novice. Demi Brama werd eerste in die categorie.Het deelnemersveld is zeer verschillend. De jongste paaldanser werd vandaag 9, de oudste was boven de 50. Naast veel vrouwen deden er ook vier mannen mee aan het kampioenschap.Elke vorm van sensualiteit en erotiek wordt afgekeurd tijdens het evenement. De organisatie wil laten zien dat het een serieuze sport is. "Het heeft te maken met kracht, lenigheid en een stukje lef", vertelt Melissa O'Niel van het NK Paaldansen.De ontknoping van het Nederlands Kampioenschap is te volgen via deze livestream