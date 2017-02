Dartsmachine Michael van Gerwen stottert bij nederlaag tegen Peter Wright: 'Big fail'

WIGAN - Darter Michael van Gerwen is zijn topvorm even kwijt. De wereldkampioen uit Vlijmen incasseerde ook zondag weer een nederlaag in de kwalificaties voor de UK Open. 'Mighty Mike' verloor in de kwartfinale van Peter Wright: 6-4. Big fail'.

Het gebeurt niet vaak dat Van Gerwen verliest van de bonte Schot. Zestien duels geleden, om precies te zijn.



De schier onverslaanbare Van Gerwen had vrijdag voor het eerst sinds oktober weer eens een partij verloren, tegen de Engelsman Ritchie Edhouse, de nummer 126 van de wereld. Zaterdag vloog hij opnieuw vroegtijdig uit het toernooi, nu door toedoen van de Engelse veteraan Steve Beaton.