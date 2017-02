Corné en Sissy vluchten uit brandend hotel Marrakesh: 'Personeel deed helemaal niets'

MARRAKESH - Metershoge vlammen, gerinkel van gesprongen glas en meerdere ontploffingen waren in de nacht van zaterdag op zondag de keiharde realiteit voor Corné en Sissy van Rossen uit Vlijmen. Ze waren met z'n tweetjes vijf dagen in Marrakesh (Marokko) toen er afgelopen nacht brand uitbrak in hun hotel. "Het was zoals je in films ziet. Het klonk alsof er een burgeroorlog gaande was. We zijn echt enorm geschrokken", vertelt Corné.

De brand brak rond één uur uit in een van de restaurants van hotel Jardins De La Koutoubia. "Mijn vrouw werd wakker doordat ze glas en ontploffingen hoorde. Ze heeft mij gewekt en we zijn met onze paspoorten meteen onze kamer uitgegaan", vertelt hij vanaf het vliegveld in Marrakech. Corné en Sissy sliepen recht onder het brandende restaurant, gelukkig hebben ze veel van hun spullen uiteindelijk toch kunnen redden.



Veilig buiten zien ze niemand. "Geen andere mensen, geen personeel. We hoorden ook geen brandalarm. Niemand deed iets", zegt hij. Dat voelde niet goed voor het stel. "We zijn terug naar binnen gegaan en hebben zelf nog op een aantal deuren geklopt om mensen wakker te maken. Het personeel stond er maar gewoon bij te kijken."



'Paar schoenen gekregen'

Het hotel heeft vijf sterren en Corné en zijn vrouw dachten dat het allemaal goed geregeld zou zijn in geval van een calamiteit. "Je verwacht toch dat zo'n hotel toch wel een goed brandmeldsysteem heeft", vertelt Corné. "Of dat het personeel iets doet als er brand is."



Hulp kwam wel van een Marokkaanse man die zag dat Corné op z'n blote voeten op straat stond. "Ik kreeg van hem een paar schoenen, zodat ik geen koude voeten zou krijgen. Die krijgen een speciaal plekje thuis!" Inmiddels is het stel onderweg naar Nederland.



'Opnieuw hotel controleren'

Reisorganisatie TUI kwam overigens wel meteen actie en plaatste Corné en Sissy in een ander hotel. In totaal zaten er tien Nederlanders via die reisorganisatie in het hotel waar de brand uitbrak. "Wij gaan meteen controleren of het daar wel goed geregeld is. Het is echt ondenkbaar dat in geval van brand geen alarm afgaat", zegt een woordvoerder van TUI.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen 'hulpvraag van Nederlanders uit Marrakesh' gekregen. "Wij staan wel altijd paraat om mensen in het buitenland te helpen." Er zou bij de brand niemand gewond zijn geraakt.