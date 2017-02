Bredase Klûntocht groeit uit z'n jasje, duizenden deelnemers doen mee - FOTO'S

BREDA - Is 't al carnaval?! Nee joh, het duurt nog drie weken voordat het zover is. Maar in Kielegat liepen zondag al de eerste carnavalsvierders in polonaise over de Grote Markt voor de Bredase Klûntocht. Ook dit jaar bleek het opwarmertje voor carnaval zeer in trek. Een recordaantal van zesduizend deelnemers deed mee in de Klûntocht langs de tot Friese steden omgedoopte cafés.

De Grote Markt in Kielegat stond zondag bomvol carnavalsvierders, gehuld in skipakken en andere feestelijke kledij. De kaarten in de voorverkoop waren al uitverkocht, alleen aan de kassa konden zondag nog kaartjes gekocht worden.



Aan die kassa stonden al vanaf elf uur geïnteresseerden te wachten, de rij werd alsmaar langer en langer. Vanaf één uur startte de verkoop van de laatste tweeduizend kaarten maar een paar honderd mensen greep alsnog mis. Volgens de organisatie zit het evenement nu dan ook aan het maximaal aantal deelnemers.



De mensen die wél een Klûnkaart konden bemachtigen, gingen vervolgens lallend en in de polonaise de kroegen langs. De cafés waren voor de gelegenheid omgedoopt tot Friese steden. Bij iedere kroeg, kregen de Klûners een stempel zodra ze een drankje kochten. Bij een volle kaart, kon het Klûnkruisje worden opgehaald. Net als bij de echte Elfstedentocht. Deze twintigste editie had als thema 'Klunen meej maote!'.Ook de fotografe van Omroep Brabant ging mee in de polonaise, de fotoreportage is hier te bekijken