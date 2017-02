Verdacht voorwerp in huis in Den Bosch, EOD onderweg

DEN BOSCH - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is zondagavond opgeroepen om onderzoek te doen naar een verdacht voorwerp in een huis in de Robert Scottstraat in Den Bosch. "De politie vond dit voorwerp tijdens het doorzoeken van het huis. De EOD gaat nu serieus kijken wat dit is", zegt een woordvoerder van de politie.

Of het om een mogelijk explosief gaat, kon de woordvoerder niet zeggen. "Dat wordt nu door de EOD onderzocht." De Explosieven Opruimingdienst Defensie is nog onderweg naar Den Bosch.



De bewoner van het huis zat volgens de politie al vast. "We deden een doorzoeking in het kader van een lopend onderzoek", vertelt de woordvoerder. Waarvoor de bewoner vastzit, is niet bekendgemaakt.



Er zijn geen huizen in de omgeving ontruimd. "We willen eerst weten om wat voor voorwerp het gaat."