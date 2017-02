Meisje van 13 vermist in Vught, zoekactie politie levert niets op

VUGHT - In Vught wordt gezocht naar een meisje van 13 jaar, dat sinds middernacht wordt vermist. De politie is bezig met een grote zoektocht; ook de brandweer zoekt mee. Rond vijf uur vanochtend was het meisje nog altijd niet gevonden.

Ze wordt vermist vanaf de Wielewaal in Vught.



Het meisje is 1.50 meter lang, heeft bruin haar in staartjes, draagt een bril, draagt een grijs joggingpak en een blauwe jas met bontkraag. Ze loopt op zwarte Uggs.