Meerdere verenigingen bestolen in Uden: drie inbraken in één nacht

UDEN - Inbrekers hadden het zondagnacht voorzien op drie verschillende verenigingen in Uden. Zowel voetbalvereniging UDI ’19, hockeyclub Uden als Scouting Uotha moest het ontgelden.

Wat de inbrekers hebben buitgemaakt en of er schade is aangericht is nog niet bekend. Maar op Facebook laten de wijkagenten van Uden weten dat het verenigingsleven in Uden zondagnacht ‘flink is dwarsgezeten’.



Terwijl de politie poolshoogte nam bij voetbalvereniging UDI’19 na een inbraak daar, kwam er een melding binnen dat er ook was ingebroken bij de hockeyvereniging. Bij beide clubs was een deur geforceerd.Een agent met een hond probeerde vervolgens een geurspoor van de dader of daders te volgen. Dit liep dood bij scoutingvereniging Uotha.