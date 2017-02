Busje ramt geparkeerde auto's en belandt op z'n kop

Nadat het busje twee geparkeerde auto's ramde, vloog het over de kop.

DEN BOSCH - Een bestuurder van een busje heeft zondagnacht voor een ravage gezorgd in Den Bosch. De automobilist raakte rond één uur 's nachts de macht over het stuur kwijt, ramde aan de linkerkant van de Commissaris Bosch van Drakesteinlaan twee geparkeerde auto's. Het busje kwam vervolgens op zijn kop op de weg terecht.

De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd. De voertuigen kwamen er minder goed van af. Naar alle waarschijnlijkheid zijn alle drie de voertuigen total loss. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen afgevoerd.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De bestuurder had ieder geval niet gedronken. De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens buurtbewoners heeft de bestuurder veel te hard gereden.