Auto crasht in Oud Gastel, bestuurder gevlucht

OUD GASTEL - De politie is op zoek naar het slachtoffer van een auto-ongeluk op de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel. Een voorbijganger vond de zwaargehavende auto maandagochtend onder aan de dijk.

Aan sporen is te zien dat de auto van de weg is geraakt, tegen een boom is gebotst en via een sloot op een akker is beland.



Brandweer

De brandweer rukte rond kwart over zes met drie voertuigen uit. Ook meerdere ambulances kwamen ter plaatse.



De bestuurder van de auto is naar het eenzijdig ongeluk gevlucht. De politie is een onderzoek begonnen.