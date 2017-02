Moeder Amanda Todd voor het eerst oog in oog met Aydin C. [LIVEBLOG]

AMSTERDAM - "Ik zal vandaag Aydin C. zien in de rechtszaal", zo kondigde de Canadese Carol Todd maandagochtend aan op Facebook. Ze is zondag geland in Nederland en wordt maandag voor het eerst geconfronteerd met de man wiens daden mogelijk hebben geleid tot de dood van haar dochter Amanda Todd.

Het is maandag de vijfde zittingsdag van de rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. De rechtbank behandelt de dossiers van de homoseksuele mannelijke slachtoffers die hij zou hebben gechanteerd. Dat zijn er in totaal vijf.Hij zou ze hebben afgeperst met webcambeelden die hij van ze had. De mannen verrichtten namelijk seksuele handelingen voor de webcam in de veronderstelling dat ze te maken hadden met een tienerjongen.Naast deze dossiers kijkt de rechtbank in Amsterdam maandag ook naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij weigerde tot nu toe mee te werken aan psychologisch onderzoek en zal daarom als volledig toerekeningsvatbaar worden beschouwd.Naast de mannelijke slachtoffers zou C. 35 minderjarige meisjes hebben afgeperst. Onder hen de Canadese tiener Amanda Todd. Maar voor haar zaak wordt C. vervolgd in Canada, mits de Hoge Raad de uitlevering van de Tilburger aan Canada goedkeurt.De moeder van Amanda krijgt maandag een tolk zodat ze kan volgen wat er in de rechtbank gebeurt.