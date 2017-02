Philma vindt 'haar' Ad uit Helmond na vijftig jaar terug: 'Er was er geen een zoals Philma'

HILVERSUM/HELMOND - “Ik schrok me kapot. 'Ad, je wordt gezocht', zeiden mensen tegen me. Toch niet door de politie, vroeg ik?” Zo introduceerde de door Philma van Kuringen gezochte Ad van Mierlo uit Helmond zich zondag in het radioprogramma Adres Onbekend op NPO Radio 5.

Ad, inmiddels 72, was de eerste liefde van Philma uit Nuenen, nu 68. En tot zondag hadden ze elkaar zo’n vijftig jaar niet gezien. Met een bos bloemen in de hand begroette Ad de verbaasde Philma in de studio in Hilversum.



“Ze was niet mijn eerste liefde. Maar er was er geen een zoals Philma”, zegt Ad. Hij is blij dat ze na zoveel jaar eindelijk weer tijd hebben om bij praten.



Dansles in Eindhoven

Philma, destijds zeventien en woonachtig in Nuenen, ontmoette Ad op dansles in Eindhoven. Ze gaat op dat moment door een sombere periode in haar leven. Dit na het plotseling overlijden van haar vader. De relatie met Ad komt op het verkeerde moment, beaamt ze nu.





“Ik kon er op dat moment niet tegen dat hij zo druk was.” Ze maakt het uit. Ad belt nog vaak, maar ze laat hem afpoeieren door haar moeder. “Arme Ad”, denkt ze daar nu over.



Herinneringen komen boven

Vier jaar geleden, op een afscheidsavond vóór het overlijden van haar broer, komen de herinneringen aan Ad weer boven. Waarom heb je hem laten lopen, vragen vrienden en familie.



Behalve bijpraten, wil Ad in de uitzending ook meteen één ding rechtzetten. Hij heeft het verhaal gehoord dat Philma vertelde over het kaarten bij haar thuis. En dat hij vals speelde. Maar dat was hij niet, hoor. “Iedereen bij jullie speelde vals met kaarten, behalve ik”, zegt hij vrijwel direct nadat hij Philma heeft begroet met een bos bloemen.





Gegevens worden uitgewisseld

Aan het eind van de uitzending blijkt dat Philma en Ad allebei sinds kort alleen zijn. “Mijn vrouw is kort geleden overleden, jouw man ook, he?”, vraagt Ad. Na de uitzending praten ze nog lang na en contactgegevens worden uitgewisseld.



Hoelang zal het nu duren voordat Philma en Ad elkaar weer ontmoeten?