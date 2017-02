Auto vliegt uit de bocht en belandt onderaan talud Made

MADE - Een automobilist is zondagnacht met zijn auto uit de bocht gevlogen op de A59 bij Made. Hij reed het talud af en belandde zes meter lager op zijn kop naast het viaduct.

Meerdere ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen eerste hulp te verlenen.



Ziekenhuis

De brandweer heeft de auto gestabiliseerd en een deur opengebroken om het slachtoffer eruit te halen. De man was aanspreekbaar en kon zelf naar de ambulance lopen. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Een berger heeft de auto opgetakeld en afgevoerd.