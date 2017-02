Restaurant ’t Opkikkertje in Den Bosch is helemaal verkikkerd op hun nieuwe kikkercollectie

DEN BOSCH - Rob van Niekerk verzamelde veertig jaar lang alles wat maar met kikkers te maken heeft. In die tijd spaarde hij meer dan drieduizend beeldjes, knuffels en plaatjes van kikkers bij elkaar. Maar wat doe je met zo’n enorme collectie als je kleiner gaat wonen? Dan doneer je alles gewoon aan restaurant ’t Opkikkertje in Den Bosch.

Een uit de hand gelopen hobby, noemt Van Niekerk het zelf. Nadat zijn kikkercollectie enorme proporties had aangenomen, moest de hele verzameling weer de deur uit, omdat hij gaat verhuizen naar een kleinere woning.



Een vrachtwagen vol

Van Niekerk heeft lang gezocht naar een geschikte plek voor zijn 3200 kikkers. Uiteindelijk viel zijn oog op restaurant ’t Opkikkertje in Den Bosch. Het restaurant had zelf al een behoorlijke collectie, die nu in één klap enorm is gegroeid. Maandagochtend werden alle dozen uit een vrachtwagen geladen. “Het voelde een beetje als sinterklaas vanochtend”, vertelt Mark Peeperkamp, eigenaar van het restaurant.



Peeperkamp is enorm blij met de nieuwe kikkers. De teller van ‘t Opkikkertje staat nu op zo’n vierduizend kikkers waar bezoekers zich aan kunnen vergapen. En dat in een piepklein restaurantje. Dat wordt dus behoorlijk passen en meten. Ze hebben zelfs al speciale plankjes moeten maken om alle kikkers een plekje te kunnen geven.Verzamelaar Rob van Niekerk stond maandag wel een beetje met een kikker in zijn keel te kijken, want afstand doen van zijn geliefde kikkers is toch dubbel voor hem. Aan de ene kant is hij verdrietig dat hij afscheid moet nemen van zijn collectie, aan de andere kant is hij heel blij dat iedereen zijn kikkers nu kan komen bewonderen. Van Niekerk zal zelf in ieder geval met regelmaat bij ’t Opkikkertje gaan eten zodat hij toch weer even bij ‘zijn’ kikkers kan zijn.'t Opkikkertje aan de Markt in Den Bosch heeft vanaf nu waarschijnlijk de grootste kikkercollectie ter wereld.