Boswachter woedend: opnieuw drugsdumpingen in bos, afvalspoor van kilometers lang [VIDEO]

BERGEN OP ZOOM - Boswachter Erik de Jonge kan er met zijn hoofd niet bij: maandagochtend ontdekte hij wederom vier dumpingen in het bos bij Bergen op Zoom, waaronder twee grote drugsdumpingen. Langs de Vossenweg ligt zelfs kilometers aan drugsafval. “Het is de vierde grote drugsdumping in ’n week tijd.”

Maandagochtend werd de boswachter allereerst ‘begroet’ met een grote berg hennepafval aan de Vossenweg. “Dat afval ligt op grond van natuurorganisatie Brabants Landschap. Gezien wij eigenaar van de grond zijn, mogen we het zelf opruimen."



Het plastic afval wordt opgeruimd en weggebracht, maar veel van de organische materialen blijven liggen in de berm. "Dat verstoort de bermflora, helaas, maar het is simpelweg te duur om bijvoorbeeld ook nog alle potgrond op te ruimen", aldus de boswachter.



Spoor aan drugsafval

Helaas bleef het niet bij één ongename ontdekking voor Erik de Jonge maandagochtend. Langs de Molenzichtweg trof de boswachter tijdens zijn rondrit een ongebruikelijk lang spoor van drugsafval aan. Op zijn Twitter-pagina plaatse De Jonge een filmpje van het afvalspoor: er lijkt geen einde aan te komen.



“Ik denk dat er wel drie kilometer aan afval uit vermoedelijk een hennepkwekerij ligt. Het ligt grotendeels op grond van de gemeente, dus die moet het opruimen.” Overigens trof hij maandagochtend nog twee kleine dumpingen aan. “Zowel huisafval als een hennepafvaldumping.”Het is de vierde keer in een week tijd dat er een bijzondere hoeveelheid drugsafval in het bos is gedumpt. Vrijdag trok de boswachter bovendien aan de bel over een groentedumper, die een spoor aan verpakte broccoli achterliet in het bos. Waarom of wie de dader is, is nog onduidelijk.“Mensen gooien hun onzin gewoon uit een rijdend busje of een vrachtwagen. Wat volgt zijn bizarre beelden van kilometerslange sporen aan afval. Wat mankeert zulke mensen toch?”