DAF verkoopt steeds meer zware trucks

EINDHOVEN - DAF Trucks in Eindhoven heeft vorig jaar in Europa 46.700 zware vrachtwagens verkocht. Dit is een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van 2015 en een nieuw record.

Het bedrijf versterkte haar positie in bijna alle Europese landen en is - naar eigen zeggen - nu marktleider in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije en Bulgarije.



Ook buiten de Europese grenzen versterkte DAF zijn marktpositie in 2016. Het maakte zijn entree in de Verenigde Arabische Emiraten en opende een eigen vestiging in Turkije.