Brand restaurant Noordhoekring in Tilburg mogelijk aangestoken

TILBURG - In een restaurant aan de Noordhoekring in Tilburg heeft zondagnacht brand gewoed. Volgens de politie is het vuur vermoedelijk aangestoken.

De eigenaar die boven de zaak woont, werd rond tien voor vier wakker, vanwege de rook. Mogelijk was er iets brandbaars via de brievenbus naar binnengegooid.



Blussen

Hij ging naar beneden en wist het vuur aan de buitenkant bij de voordeur te blussen. De brandweer heeft de brand in het restaurant gedoofd.



De politie is een sporen- en buurtonderzoek begonnen. Ook gaan agenten in de omgeving op zoek naar mogelijke camerabeelden.