Per ongeluk lijsttrekker van een nieuwe partij worden... het kan gewoon!

BOEKEL - Je zou maar op een dag wakker worden en er achter komen dat je lijsttrekker bent van een nieuwe partij. Ad Vlems uit Boekel overkwam het. Hij wist dat hij een van de 44 kandidaten op de lijst van De Burger Beweging was, maar dat hij de lijsttrekker zou worden, dat was een verrassing.

Bij de vraag of men hem nou mag feliciteren of niet, moet Vlems lachen: "Jawel hoor, ik ben lid van de partij geworden omdat ik het een prima initaitief vind. Ik heb alleen niet de tijd om lijsttrekker te zijn."



De Burger Beweging

Vlems werd gevraagd om op de lijst te komen omdat de Burger Beweging een partij moet zijn die niet uit politici bestaat maar uit mensen die zich bezig houden met vernieuwende burgerinitiatieven. Vlems is inititatiefnemer van het ecodorp in Boekel:



"Ik wist dat ik een van de 44 kandidaten op de lijst was. Ze zouden op alfabetische volgorde werken omdat ze van mening zijn dat niemand lijsttrekker kan zijn omdat niemand alle kennis in huis heeft. Ze bleken niet naar achternaam te kijken maar naar voornaam."



Het ecodorp

Vlems is afgelopen jaren druk bezig geweest met het opzetten van een ecodorp in Boekel. In het dorp moeten uiteindelijk zo'n 35 gezinnen gaan wonen. Die bouwen zelf hun huis met duurzame materialen. Ook zullen de bewoners zelf energie opwekken en hun eigen groenten en fruit verbouwen.



"We wonen er nu met veertien volwassenen en vijf kinderen. Eind dit jaar bouwen we de eerste duurzame huizen. Drieënhalf jaar later moet het ongeveer af zijn."



Lees meer: Utopia in Boekel: plannen voor een zelfvoorzienend ecodorp



Vlems heeft er zijn handen vol mee en daarom heeft hij te weinig ruimte om ook nog lijsttrekker te zijn. Gelukkig zijn er andere kandidaten die wel die ambitie hebben. Zijn nieuwe functie zal dus hoogstwaarschijnlijk door een andere kandidaat worden overgenomen.