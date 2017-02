Vaten met drugsafval, autobanden en een strijkijzer: de Brabantse natuur is divers

BERGEN OP ZOOM - Meer dan 1000 vaten met vloeibaar drugsafval zijn in een jaar tijd in Brabant gedumpt. Daarnaast werden vier keer de resten van wietplantages gestort.

Boswachter Ed de Jong twitterde maandag nog verontwaardigd een filmpje met kilometers drugsafval, tientallen zakken; de vierde dumping in zijn werkgebied in een week tijd.



In het afgelopen jaar werden ruim 1000 vaten/tonnen/jerrycans en twee busjes met vloeibaar drugsafval gedumpt. Daarbij gaat het om vele duizenden liters. Daarnaast werden vier keer de resten van een hennepkwekerij gevonden: filters, apparatuur en vuilniszakken met wietplanten.



Andere opmerkelijke dumpingen zijn: